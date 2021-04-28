Москва, 28 апреля 2021, 23:29 — REGNUM Финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — пройдет с 8 по 10 июня в Нижнем Новгороде. Финалистами конкурса станут 200 человек, которые покажут лучшие результаты в региональных полуфиналах. 28 апреля было заключено соглашение между АНО «Россия — страна возможностей», правительством Нижегородской области и администрацией Нижнего Новгорода.
В течение апреля-мая в регионах России проходят полуфиналы конкурса, в которых принимают участие более 800 лучших участников со всей страны. Всего запланировано 6 полуфиналов, часть из которых уже завершились. Так, полуфинальные испытания прошли в Краснодаре (со 2 по 4 апреля), Мурманске (с 8 по 10 апреля), Калуге (с 14 по 16 апреля) и в Петропавловске-Камчатском (с 22 по 24 апреля). С 28 по 30 апреля полуфинал пройдет в Тюмени, с 11 по 13 мая — в Перми.
По словам губернатора Нижегородской области, во втором сезоне конкурса поступило 432 заявки из Нижегородской области, 26 участников вышли в полуфиналы.
Среди нижегородских проектов, которые прошли в финал конкурса, — экологический семейный фестиваль «Окская тропа» (Мария Жеденова), студенческий лагерь для специалистов индустрии гостеприимства (Екатерина Савенкова), приложение-агрегатор, объединяющее горнолыжные курорты России (Мария Хохлова). Нижегородка Елена Богомолова стала победителем по результатам оценки профессиональных компетенций.
На заключительном этапе финалисты будут не только соревноваться друг с другом, а именно презентовать свои проекты, решать региональные кейсы, связанные с Нижним Новгородом, и проходить комплексную оценку деловых и личностных качеств, но и смогут принять участие в мастер-классах с приглашенными экспертами — наставниками конкурса.
«В финале нам не просто предстоит определить настоящих «мастеров гостеприимства», но и самые актуальные проекты, которые помогут продвигать отечественную туриндустрию, гостиничное дело и ресторанный бизнес. Это особенно актуально сейчас, когда внутренний туризм активно развивается, наши соотечественники готовы открывать для себя новые маршруты и направления внутри России», — прокомментировал Алексей Комиссаров.
Победители, которые будут определены в конце финального этапа конкурса, получат гранты на реализацию своих проектов, а также экспертную поддержку от учредителей номинаций соревнования. Например, победители в номинации «Инновации в управлении гостиничным бизнесом» получат поддержку от сети отелей «AZIMUT Hotels», а также возможность пройти стажировки в этой компании, лучшие участники в номинации «Развитие экологического туризма» смогут претендовать на поддержку своих проектов от Министерства природных ресурсов и экологии, а лучшие участники в номинации «Мастера гостеприимства. Студенты» — на гранты от Росмолодежи.
Всего в конкурсе 14 номинаций, среди них «Новые подходы к образованию в сфере туризма», «Событийный туризм и ивент-индустрия», «Развитие арктического туризма», «Доступные путешествия для особенных туристов», «Эногастрономический туризм» и многие другие.
Конкуренция во втором сезоне была высокой: всего на участие в конкурсе зарегистрировались 29 561 человек. Среди зарегистрированных — участники из 85 регионов и 624 городов. Также велик и возрастной диапазон конкурсантов: самому молодому участнику — 18 лет, самому опытному — 79.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».