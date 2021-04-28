Москва, , 23:29 — REGNUM Финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — пройдет с 8 по 10 июня в Нижнем Новгороде. Финалистами конкурса станут 200 человек, которые покажут лучшие результаты в региональных полуфиналах. 28 апреля было заключено соглашение между АНО «Россия — страна возможностей», правительством Нижегородской области и администрацией Нижнего Новгорода.

В течение апреля-мая в регионах России проходят полуфиналы конкурса, в которых принимают участие более 800 лучших участников со всей страны. Всего запланировано 6 полуфиналов, часть из которых уже завершились. Так, полуфинальные испытания прошли в Краснодаре (со 2 по 4 апреля), Мурманске (с 8 по 10 апреля), Калуге (с 14 по 16 апреля) и в Петропавловске-Камчатском (с 22 по 24 апреля). С 28 по 30 апреля полуфинал пройдет в Тюмени, с 11 по 13 мая — в Перми.

«Заключительные соревнования соберут 200 участников, показавших наилучшие результаты. То есть из полуфиналистов только каждый четвертый обеспечит себе выход в финал. А пройдет он в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня. Место финальных испытаний было выбрано не случайно, ведь в этом году город отмечает свое восьмисотлетие», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Для нас большая честь встречать профессионалов со всей России, которые формируют образ своих регионов и развивают индустрию гостеприимства. Финал конкурса «Мастер гостеприимства» станет прекрасным дополнением яркой событийной программы, приуроченной к юбилею нашего города. Уверен, что мы создадим по-настоящему праздничную атмосферу и достойно встретим финалистов конкурса», — подчеркнул Глеб Никитин.

По словам губернатора Нижегородской области, во втором сезоне конкурса поступило 432 заявки из Нижегородской области, 26 участников вышли в полуфиналы.

«На сегодняшний момент известны четыре финалиста из Нижегородской области. Впереди еще два полуфинала, надеемся, что проекты и профессиональные компетенции нижегородцев оценят по достоинству», — добавил Глеб Никитин.

Среди нижегородских проектов, которые прошли в финал конкурса, — экологический семейный фестиваль «Окская тропа» (Мария Жеденова), студенческий лагерь для специалистов индустрии гостеприимства (Екатерина Савенкова), приложение-агрегатор, объединяющее горнолыжные курорты России (Мария Хохлова). Нижегородка Елена Богомолова стала победителем по результатам оценки профессиональных компетенций.

На заключительном этапе финалисты будут не только соревноваться друг с другом, а именно презентовать свои проекты, решать региональные кейсы, связанные с Нижним Новгородом, и проходить комплексную оценку деловых и личностных качеств, но и смогут принять участие в мастер-классах с приглашенными экспертами — наставниками конкурса.

«В финале нам не просто предстоит определить настоящих «мастеров гостеприимства», но и самые актуальные проекты, которые помогут продвигать отечественную туриндустрию, гостиничное дело и ресторанный бизнес. Это особенно актуально сейчас, когда внутренний туризм активно развивается, наши соотечественники готовы открывать для себя новые маршруты и направления внутри России», — прокомментировал Алексей Комиссаров.

«Для меня как главы муниципалитета подготовка к 800-летию — это не только приятные эмоции, но и жесткий график. В Нижнем Новгороде сейчас идут масштабные работы, которые без поддержки федерации мы сами не смогли бы реализовать. Например, это реставрация памятников деревянного зодчества в музее-заповеднике «Щелоковский хутор», бережное благоустройство парка «Швейцария». По нацпроектам к 800-летию планируем благоустроить 34 парка и сквера, выбранных горожанами, отремонтировать почти 50 участков дорог. Приглашаю всех в наш прекрасный город, погулять по нашим старинным улицам, полюбоваться архитектурой и, конечно, нашими закатами. Кстати, Нижний Новгород называют столицей закатов, предлагаю, в этом убедиться, особенно рекомендую вечерний вид на Стрелку с набережной Федоровского», — прокомментировал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Победители, которые будут определены в конце финального этапа конкурса, получат гранты на реализацию своих проектов, а также экспертную поддержку от учредителей номинаций соревнования. Например, победители в номинации «Инновации в управлении гостиничным бизнесом» получат поддержку от сети отелей «AZIMUT Hotels», а также возможность пройти стажировки в этой компании, лучшие участники в номинации «Развитие экологического туризма» смогут претендовать на поддержку своих проектов от Министерства природных ресурсов и экологии, а лучшие участники в номинации «Мастера гостеприимства. Студенты» — на гранты от Росмолодежи.

Всего в конкурсе 14 номинаций, среди них «Новые подходы к образованию в сфере туризма», «Событийный туризм и ивент-индустрия», «Развитие арктического туризма», «Доступные путешествия для особенных туристов», «Эногастрономический туризм» и многие другие.

Конкуренция во втором сезоне была высокой: всего на участие в конкурсе зарегистрировались 29 561 человек. Среди зарегистрированных — участники из 85 регионов и 624 городов. Также велик и возрастной диапазон конкурсантов: самому молодому участнику — 18 лет, самому опытному — 79.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».