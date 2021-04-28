Лос-Анджелес, США, , 23:26 — REGNUM Марго Робби рассказала о том, чего поклонники могут ожидать от Харли Квинн в кинокомиксе «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Об этом 28 апреля сообщил портал GamesRadar.

«Одна из первых вещей, которые я сказала Джеймсу (режиссёру Джеймсу Ганну — ИА REGNUM), было то, что я думаю, что Харли — катализатор хаоса», — сказала Робби.

Актриса пояснила, что Квинн вовсе не обязательно становиться ключевой фигурой сюжета, добавив, что этот персонаж может запускать целые последовательности событий. Робби также отметила, что ей всегда было интересно наблюдать за тем, как меняется её персонаж в зависимости от видения режиссёров.

Напомним, премьера фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» запланирована на 5 августа 2021 года. Ранее студия DC опубликовала два трейлера кинокомикса.

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