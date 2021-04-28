Анкара, , 23:28 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен 28 апреля выступил с заявлением по поводу закупок Турцией российских зенитныхС-400. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Блинкен выступил перед журналистами после того, как парезидент США Джозеф Байден провел длинный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Российские системы ПВО С-400 угрожают безопасности США. Очень важно, чтобы Турция и все союзники США избегали закупок российских систем ПВО», — заявил он.

Напомним, поставки российских ЗРК С-400, которые стали причиной кризиса в отношениях Турции и США, начались в июле 2020 года. Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от закупок российских ПВО и приобрести американские комплексы Patriot. Турция в свою очередь отказалась идти на уступки.