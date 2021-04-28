Москва, , 23:26 — REGNUM Нынешняя геополитическая и социально-экономическая ситуация в бывших советских республиках кардинально отличается от положения, которое было еще двадцать лет назад, причем в худшую сторону. Экономический распад и глубокая внутренняя идеологическая конфликтность коснулась каждой страны на постсоветском пространстве.

Как отмечают эксперты Института РУССТРАТ, последним незыблемым государственным строем была Белоруссия, но и её стабильность получила оглушительный удар в 2020 году. Хаотичные попытки Александра Лукашенко вернуть ситуацию в прежнее русло пока ни к чему не приводят: на предприятиях вновь задерживают зарплату, по всей стране проходят массовые увольнения, а списывать всё исключительно на происки Запада, раскрывая один заговор за другим, долго не удастся.

Подобное положение вещей не стоит приписывать провалу политики Москвы на постсоветском направлении, считают в Институте РУССТРАТ. Аналитики уверены, что это отголоски распада СССР — только сейчас страны-лимитрофы по периметру России пришли к логическому, физическому и историческому завершению этого процесса. Везде изменения проходят по-разному, но единственное, что объединяет все эти государства, негативная динамика процессов.

В странах Прибалтики на треть сократилось население, экономика в упадке, а перенос российской логистики из местных портов в Ленинградскую область окончательно добьет железнодорожную и портовую инфраструктуру стран, за которой последуют и другие сферы экономики. На Украине население сократилось чуть меньше, по оценкам местных экспертов на 20−25%. Но промышленный сектор там постигла настоящая катастрофа, а все доходы страны сконцентрировались в руках небольшой кучки олигархов.

Единственным способом выживания государств на постсоветском пространстве станет возврат под протекторат Москвы. Если новые элиты бывших республик так не поступят, страны превратятся в «Дикое поле», считают аналитики Института РУССТРАТ.