Салехард, 29 апреля, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Соколова выдвинулась на праймериз «Единой России» в качестве кандидата в депутаты Тюменской областной думы. Об этом сообщает региональное отделение партии.

Пресс-служба ямальского отделения «Единой Россиии» Ирина Соколова

На сегодня региональный оргкомитет «Единой России» получил более 70 заявлений от ямальских кандидатов в депутаты на участие в праймериз.

«Праймериз — это, в первую очередь, хорошая диалоговая площадка. Ямальцы генерируют интересные и нужные идеи. Это еще одна возможность для власти услышать население и получить обратную связь», — отметила Ирина Соколова.

Отмечается, что предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая по смешанной системе — офлайн и онлайн. Электронно можно будет проголосовать с верификацией через портал «Госуслуги». Традиционное очное голосование на праймериз пройдёт 30 мая 2021 года на счётных участках.