Балашиха, Московская область, , 23:14 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, пресс-служба «Авангарда» рассказала о планах клуба на следующий день после победы в финале плей-офф Кубка Гагарина над ЦСКА.

«Авангард» в полном составе отправится в Омск в четверг, 29 апреля, вместе с трофеем.

Напомним, что, начиная с сезона 2018/2019, «Авангард» проводит свои домашние матчи в Балашихе на время реконструкции «Арены-Омск».

«Авангард» одолел московский ЦСКА в шести матчах финала Кубка Гагарина, взяв свой трофей за историю розыгрыша турнира.