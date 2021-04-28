Вашингтон, , 23:14 — REGNUM Геймерам предоставили возможность сыграть в незавершённую версию игры Castlevania: Resurrection. Об этом 28 апреля сообщил портал Kotaku.

Архив с игрой выложили на сайте Archive.org участники проекта Sega Dreamcast Info. В него входят файлы эмулятора, а также версия игры для записи на диск, который можно запустить на консоли Dreamcast. Отмечается, что прототип предоставляет возможность исследовать несколько уровней и сразиться с одним «боссом».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что владелец YouTube-канала cvr exists продемонстрировал диск формата GD-ROM с прототипом Castlevania: Resurrection. Компания Konami отменила разработку этой игры в 2000 году.

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