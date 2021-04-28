Хартум, , 23:10 — REGNUM Власти Судана не делали никаких официальных заявлений о заморозке соглашения о создании пункта ВМФ России на Красном море, сообщил 28 апреля журналистам представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд.

Как сообщает агентство РИА Новости, МИД Судана на данный момент не получал официального подтверждения приостановки соглашения о российской военно-морской базе.

Стоит отметить, что СМИ Судана также ничего не сообщали о такой заморозке.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на неназванный источник опубликовал информацию о том, что Судан якобы замораживает реализацию соглашения о создании военной базы России на Красном море.

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