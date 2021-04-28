Скопье, , 23:14 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 28 апреля сообщили, что за сутки в результате исследования 3034 образцов в стране выявили 447 носителей коронавируса. Еще 620 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 151 569 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 4772 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Смертность от COVID-19 в стране в десятки раз превышает смертность в соседней Албании, население которой в два раза меньше.

За последние сутки в стране скончались 30 пациентов с диагнозом COVID-19, днем ранее — 28 человек. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 131 530 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 15 267 человек.

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