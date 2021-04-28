Луганск, , 23:04 — REGNUM Репетиции парада Победы проходят на территории военно-патриотического парка «Патриот» в ЛНР, сообщает 28 апреля пресс-служба управления Народной милиции республики.

В параде в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне будут участвовать как военнослужащие Народной милиции, так и сотрудники МЧС и МВД, а также школьники.

Также к параду Победы готовят военную технику. Во главе механизированной колонны пройдёт танк Победы — Т-34, за которым последует военная техника, стоящая на вооружении Народной милиции ЛНР.

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