Нью-Йорк, США, 28 апреля 2021, 23:26 — REGNUM ФБР 28 апреля провело обыск квартиры и офиса Рудольфа Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка и личного адвоката экс-президента США Дональда Трампа, сообщает NBC.
Источники рассказали, что обыск проходил в рамках расследования о причастности Джулиани к незаконной деятельности на Украине.
Расследование стремится найти улики, доказывающее связи Джулиани с Украиной.
В это же время обыски прошли в квартире у адвоката Виктории Тоенсинг, которая близка к Джулиани.
Тоенсинг ранее защищала в суде украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого в США обвинили в коррупционных преступлениях.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов помочь США провести расследование в отношенииРудольфа Джулиани— личного адвоката бывшего президента США Дональда Трампа.