Нью-Йорк, США, , 23:26 — REGNUM ФБР 28 апреля провело обыск квартиры и офиса Рудольфа Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка и личного адвоката экс-президента США Дональда Трампа, сообщает NBC.

Источники рассказали, что обыск проходил в рамках расследования о причастности Джулиани к незаконной деятельности на Украине.

Расследование стремится найти улики, доказывающее связи Джулиани с Украиной.

В это же время обыски прошли в квартире у адвоката Виктории Тоенсинг, которая близка к Джулиани.

Тоенсинг ранее защищала в суде украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого в США обвинили в коррупционных преступлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов помочь США провести расследование в отношенииРудольфа Джулиани— личного адвоката бывшего президента США Дональда Трампа.