Лос-Анджелес, США, , 23:02 — REGNUM Студия Marvel выложила в сеть новый трейлер кинокомикса «Чёрная вдова». Ролик был опубликован 28 апреля на YouTube-канале портала IGN.

В очередном промо-видео Скарлетт Йоханссон напомнила зрителям о приключениях своей героини в предыдущих фильмах Marvel. Она спросила у поклонников, знают ли они, кем в действительности является Чёрная Вдова и отметила, что пришло время рассказать историю этого персонажа.

Напомним, премьера фильма «Чёрная вдова» запланирована на 8 июля 2021 года. Сняла картину режиссёр Кейт Шортланд («Берлинский синдром», «Эрудиция»).

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