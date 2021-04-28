Приштина, , 23:05 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 28 апреля сообщили, что за сутки в результате исследования 3104 образцов в крае выявили 327 носителя коронавируса. Ещё 508 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 104 717 случаев заражения коронавирусом. 93 079 пациентов уже здоровы. 2153 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли пять пациентов с COVID-19. Лечение проходит 9485 человек.

Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз прибыла в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. 20 марта по предложению премьер-министра Албании Эди Рамы стартовала вакцинация косовских врачей и медицинских сестер в албанском городе Кукес, в которой приняли участие уже около 500 медиков.

6 апреля в Косово начали действовать новые меры по предотвращению распространения инфекции: комендантский час, перевод работы учебных заведений в удаленный формат, прекращение работы баров, ресторанов и торговых центров (за исключением продуктовых гипермаркетов и аптек).

19 апреля работа ТЦ и учебных заведений возобновилась, однако комендантский час по-прежнему действует — с 22:30 до 5:00.

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