Саранск, , 22:59 — REGNUM В Мордовии возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»). В рамках прокурорской проверки были выявлены нарушения при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», по её материалам и завели дело, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, на площадке автономного учреждения «Технопарк-Мордовия» одна из организаций проводила строительно-монтажные работы. Затем был подписан акт приемки выполненных работ, которые были оплачены. При этом работы фактически выполнены не были, а используемые материалы не соответствовали требованиям проектно-сметной документации. Таким образом, переплата составила 2,2 млн рублей.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также причастных к преступлению лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года в республике было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в связи с представлением подложных документов по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному обучению женщин в рамках нацпроекта «Демография».

В Ардатовском районе к ответственности был привлечен подрядчик за невыполнение работ по строительству детского сада в Ардатове по нацпроекту «Демография».

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