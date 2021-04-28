Тирана, , 23:00 — REGNUM В Албании 28 апреля в результате обследования 2258 человек выявили 123 новых случая заражения коронавирусом. Еще 724 пациента выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

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По данным министерства здравоохранения и социальной защиты, всего в Албании выявили 130 859 случаев заражения коронавирусом. 107 887 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2386 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, в возрасте от 65 — до 84 лет.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 20 586 — люди с активным диагнозом не смогли принять участие в парламентских выборах 25 апреля. На стационарном лечении находятся 122 пациента — это число продолжает уменьшаться уже третий месяц.

За два месяца эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась — суточная смертность достигла показателя в 2−6 человек, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до 100. Число активных случаев заражения за два месяца сократилось на 10 тысяч.

С 12 апреля в стране смягчен комендантский час: теперь он действует с 22:00 до 6:00.

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