Лондон, 28 апреля, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Каждые 15 минут браконьеры убивают одного африканского слона. Британский исследователь Ольга Исупова разработала алгоритм, который позволяет на полученных со спутников фотографий больших территорий идентифицировать на них африканских слонов. Об этом сообщает информационный портал AFRIK21 28 апреля 2021 года.

geralt Искусственный интеллект

Алгоритм Исуповой позволяет быстро находить и пересчитывать слонов на снимках участков саванны, лугов или леса площадью около 5000 квадратных километров. Затем полученные результаты подсчета сравниваются с предыдущими.

«Программа сама считает количество слонов, что больше не подвергает опасности людей, которые раньше выполняли эту задачу. Животных больше не беспокоят, и процесс сбора данных стал более эффективным», — поясняет Ольга Исупова.

Соединяя технологии с деятельностью человека в борьбе с браконьерством, исследователь намеревается и дальше развивать свое изобретение и в конечном итоге распространить его на мониторинг других животных более мелких видов.

Ольга Исупова разработала свою технологию из-за угрозы полного исчезновения африканских слонов. В новой Красной книге исчезающих животных, опубликованной 25 марта 2021 года, Международный союз охраны природы (IUCN) сообщает, что главную угрозу для африканских слонов представляют браконьерство и вырубка лесов. За последние 30 лет численность их популяции упала на 86%. Популяция слонов саванны (Loxodonta Africana) за последние 50 лет сократилась как минимум на 60%, и теперь этот вид также классифицируется как «находящийся под угрозой исчезновения».

Эта ситуация побуждает исследователей искать новые технологии, аналогичные технологии Ольги Исуповой. После сообщения о том, что браконьеры каждые 15 минут убивают в Африке одного слона, американский фонд Линдберга совместно с технологической компанией Neurala разработали программу искусственного интеллекта, способную отслеживать браконьеров. Запущенная в мае 2017 года, беспилотная система может определить геопозицию потенциального злоумышленника и оповестить об этом рейнджеров в режиме реального времени.