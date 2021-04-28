Лос-Анджелес, США, , 22:52 — REGNUM Премьера фильма ужасов «Черный телефон» (The Black Phone) режиссёра Скотта Дерриксона состоится 28 января 2022 года. Об этом 28 апреля сообщил портал GamesRadar.

В основу картины ляжет одноимённый рассказ, написанный Джо Хиллом (Джозеф Хиллстром Кинг — сын Стивена Кинга). Одну из ролей в картине исполнит Итан Хоук («Тренировочный день», «Судная ночь», «Птица доброго господа»).

Сюжет картины расскажет о 13-летнем мальчике Финни Шоу, которого похитил и запер в подвале садист и убийца. В какой-то момент отключенный на стене телефон начинает звонить, Финни берёт трубку и понимает, что с ним связались предыдущие жертвы маньяка. Отмечается, что в проекте также участвует Джереми Дэвис — актёр, озвучивший Бальдра в игре God Of War.

Напомним, сейчас Скотт Дерриксон снимает кинокомикс «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Зрители также знают его по фильмам ужасов «Синистер», «Избави нас от лукавого», «Восставший из ада 5: Инферно» и другим картинам.

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