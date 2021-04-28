Йошкар-Ола, , 22:47 — REGNUM В Марий Эл принято решение об отмене традиционного шествия на 1 мая. Об этом сообщил в своем аккаунте в социальных сетях глава республики Александр Евстифеев.

Он пояснил, что эта мера поможет сохранить устойчивую тенденцию по снижению заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

«9 мая в День Победы в Йошкар-Оле состоится военный парад», — также сообщил глава республики. Он добавил, что любимая всеми акция «Бессмертный полк» будут проходить в республике в онлайн-формате.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе в течение последних 11 дней прирост носителей коронавируса сохраняется на уровне 16 человек в сутки. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 031 случая. Всего выздоровели с начала пандемии 12 417 жителей Марий Эл. 228 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки, как и накануне, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

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