Вашингтон, 28 апреля, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий (так называемая ядерная сделка с Ираном) не исключено, передаёт 28 апреля MSNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранский атом

Комментируя продолжающиеся переговоры на эту тему в Вене, помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил:

«Мы считаем, что, в конце концов, мы сможем вернуться к иранской ядерной сделке, действуя по принципу согласие за согласие, и на этой основе двигаться к более долгосрочной и устойчивой сделке с Ираном».