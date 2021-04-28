Вашингтон, 28 апреля, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры, сообщает 28 апреля Госдеп США.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабахский конфликт

Обсуждались двусторонние отношения, права человека и ситуация в Нагорном Карабахе.

«Госсекретарь отметил важность работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ над устойчивым политическим урегулированием в Нагорном Карабахе в интересах всех жителей региона», — сообщается в заявлении госдепа.

Кроме того отмечено, что Блинкен и Алиев отметили неизменную важность партнерства США и Азербайджана, причем госсекретарь еще раз подчеркнул необходимость соблюдать права человека и фундаментальные свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад после того как президент США Джозеф Байден признал геноцид армян в Османской империи, Алиев заявил об осуждении этого решения Вашингтона.