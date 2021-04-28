Ижевск, , 22:37 — REGNUM В Удмуртии частично ограничено теплоснабжение ипподрома Ижевска и тепличного комбината «Завьяловский» в связи с образовавшейся задолженностью. Об этом сообщает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В частности, долг тепличного комплекса за отопление достиг 60,5 млн рублей. С 23 апреля без тепла остаются все здания предприятия, исключая теплицы. В случае непогашения долга тепло октлючат и в них. При этом предприятие задолжало за электроэнергию 8,9 млн рублей.

Ипподром частично остался без тепла 31 марта на фоне долга в размере 1,8 млн рублей. Также накопилась задолженность ха электричество — 926 тыс. рублей. Если оплата долга не случится в ближайшее время, ипподром полностью останется без тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года компания планировала отключить энергоснабжение 1264 организациям республики, которые в целом накопили задолженность в размере 162 млн рублей. При этом 96% компаний погасили долги на общую сумму 102 млн рублей, не дожидаясь санкций энергетиков.