Вашингтон, , 22:34 — REGNUM Видеокарта Nvidia RTX 3080 Ti может поступить в продажу в конце мая 2021 года. Об этом 28 апреля сообщил портал PCGamesN.

Публикация с информацией о возможной дате начала продаж устройства была размещена на форуме Expreview. Отмечается, что через какое-то время она была удалена. Автор поста утверждал, что Nvidia представит RTX 3080 Ti 18 мая 2021 года. Он добавил, что видеокарта поступит в продажу уже 26 мая 2021-го.

Стоит отметить, что ранее пользователь соцсети Facebook Lok LOK опубликовал фотографию коробки, на которую была наклеена этикетка с надписью «RTX 3080 Ti». Кроме того, китайский портал ITHome также сообщил, что релиз новой видеокарты состоится 26 мая 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Видеокарта AMD RX 6900 XT установила новый мировой рекорд «разгона»