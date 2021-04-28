Варшава, , 22:32 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, варшавская «Легия» заранее гарантировала себе победу в текущем розыгрыше чемпионата Польши.

В рамках 27-го тура национального первенства «Легия» сыграла сухую ничью с «Ягеллонией» (0:0) и, оторвавшись на девять очков от второго места, смогла гарантировать себе чемпионство. До конца чемпионата осталось еще три тура.

Таким образом, «Легия» в 15-й раз за свою историю стала чемпионом Польши, установив национальный рекорд по этому показателю. 14 чемпионств на своем счету имеют «Рух» и «Гурник».