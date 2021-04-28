Балашиха, Московская область, , 22:26 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, «Авангард» одержал победу над ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина и стал обладателем трофея. Нападающий омской команды Сергей Толчинский был признан самым ценном игроком плей-офф.

В шестом матче серии против ЦСКА он записал на свой счет победную и единственную шайбу встречи.

В общей сложности на счет 26-летнего форварда было записано 20 (6+14) очков за 24 матча плей-офф при показателе полезности «+5».

В регулярном чемпионате бывший форвард ЦСКА принял участие в 51 матче и набрал 46 (15+31) очков.