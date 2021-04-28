Браззавиль, , 22:24 — REGNUM Число умерших от последствий заражения коронавирусом на Африканском континенте превысило 120 тысяч человек. Об этом сообщает 28 апреля представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

Африканские студенты в масках. Russian.news.cn

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в регионе выявлено уже 4 523 318 носителей коронавируса, по меньшей мере 120 794 случая заболевания привели к летальному исходу пациентов.

Лидируют среди африканских стран по распространению инфекции ЮАР, Марокко, Тунис, Эфиопия и Египет.