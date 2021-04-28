Нью-Дели, , 22:19 — REGNUM Индия и Россия достигли соглашения о проведении переговоров в новом формате «2 + 2» с участием глав МИД и военных ведомств двух стран, сообщает 28 апреля МИД Индии.

Индийское внешнеполитическое ведомство опубликовало пресс-релиз с описанием договоренностей премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина.

«Лидеры приняли решение начать новый диалог «2 + 2», в котором примут участие министры иностранных дел и министры обороны двух стран», — указано в пресс-релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Владимир Путин и Нарендра Моди провели телефонные переговоры, в ходе которых президент России заявил о начале гуманитарной помощи Индии из-за ситуации с коронавирусом.

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