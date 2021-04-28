Анкара, , 22:40 — REGNUM Министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу сообщил, что 28 апреля с Россией было достигнуто соглашение о передаче четырёх тысяч дополнительных транзитных документов для осуществления наземных транспортировок товаров. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Караисмаилоглу «Мы продолжаем способствовать развитию нашей экономики в области наземных транспортировок. На заседании смешанной комиссии по наземному транспорту с российской делегацией мы договорились о поставках четырёх тысяч дополнительных транзитных документов до июня 2021 года. Желаю успехов нашей нации и этой отрасли».

Напомним, раннее Караисмаилоглу отмечал, что Турция ценит сотрудничество с Россией в сфере перевозок грузов автотранспортом и не вводила отдельных ограничений в отношении российских автоперевозчиков, несмотря на ограничения из-за распространения коронавируса.

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