Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Президент США Джо Байден своим заявлением о роли геноцида армян в истории Османской империи не намеревался обвинять Турцию. Об этом сообщил 28 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен.

Дипломат уточнил, что сотрудничество с Турцией в сфере безопасности остается в интересах США.

Уточняется, что Вашингтон продолжит настаивать, чтобы Турция отказалась от российских зенитно-ракетных систем С-400.

Напомним, решение президента США Джозефа Байдена официально признать геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи, вызвало недовольство со стороны турецкого правительства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, прежде чем говорить о геноциде армян в Османской империи, властям США следует «посмотреть на себя» и вспомнить целый ряд историй — от истребления индейцев до методики ведения войн во Вьетнаме или Ираке.