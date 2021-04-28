28 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 23:26 — REGNUM Репортер из New York Post, написавшая лже-историю о вице-президенте США Камале Харрис, уволилась. Это событие вызвало бурную реакцию у американцев. Новость обсудили в Twitter и Facebook.

Пресса Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не удивлена, и я надеюсь, что еще больше репортеров признаются. Давайте смотреть в корень проблемы: людей, которые поручают писать лживые статьи, не стоит ли привлечь к ответственности?» — пишет @KimlaiYingling.

Некоторые призвали других журналистов, СМИ, а также полицию начать признаваться в своей лжи.

«Я надеюсь, что таким образом она выдает секрет и других репортеров, которых заставляли писать. Я бы никогда не стала читать NY Post, даже много лет назад. Я всегда считала NY Post сенсационной желтой прессой, лишь маскирующейся под «журнализм», — полагает Melinda Brown.

Большинство комментаторов негативно отнеслись к первоначальному поступку девушки и сказали, что она вызывала бы больше доверия, если бы уволилась вместо написания статьи.

«Если бы сюжет был таков: «Я уволилась, потому что мне поручили написать фальшивую историю о вице-президенте Харрис», и она бы ее не написала, тогда я бы назвал это моральной позицией. А это всего лишь история по типу «Меня поймали на лжи», за которой последовала история «Меня заставили», — отметила @NowtConcpiraci1.

«Честно, я бы уволился до написания этой лжи, а не ждал, пока её опубликуют. Очевидно это не пришло ей в голову. Они приставили пистолет к её голове, чтобы она написала? Угрожали убить её семью, если она не напишет? Нет? Тогда никакой симпатии», — прокомментировал @Mudhooks.

«Ты знала, что это неправда, и всё равно написала. Сначала выставляешь ложь, а потом называешь себя жертвой. Ты сказала, что тебя заставили сделать это. Они сказали: напиши или ты рискуешь своей работой. И все же ты написала, а потом уволилась, уже после того как вред нанесен. Я никак не могу понять, почему ты жертва», — спрашивает Debra Thomas.

Камала Харрис Gage Skidmore

Некоторые выступили в поддержку журналистки, сказав, что многих на работе заставляют нарушать закон и что не стоит из-за этого бросать работу, и тем более винить работников.

«Нам надо поблагодарить и поддержать всех, кто сбегает от «культа Трампа», если они признаются в своих «грехах», — подчеркнул @StevenMeyerson1.

Многие писали, что не доверяют Fox News, New York Post, Daily Sun и любому другому СМИ Руперта Мердока и называют их желтой прессой.

«Мердок пойдет на всё, чтобы вызвать безумие в консервативных медиа. Зачем публиковать проверенные истории, соответствующие действительности, когда намного легче просто соврать обществу», — интересуется @Sm53Walt.

«Это уже начало! Журналистка под давлением выпускала потоком враньё, это самые настоящие фейковые новости, так что её признание уже важно. СМИ, производящие такую пропаганду, должны быть признаны таковыми, особенно, если умысел был оклеветать субъекта статьи», — пишет Kelly D.

Журналисты Esther Vargas

Журналистка уточнила, что история о вице-президенте Харрис стала переломным моментом, поэтому она и уволилась. В ответ комментаторы задавались вопросом: сколько ещё было написано недостоверных репортажей.

«Подождите… переломный момент? Спросите у неё кто-нибудь, какую ещё ложь её просили писать. Если это был переломный момент, тогда была и другая ложь, предшествовавшая этой», — пишет @CaliResists.

Статья на первой странице газеты New York Post гласила, что в «приветственный набор» для детей мигрантов входит детская книжка, написанная вице-президентом США Камалой Харрис. Заявления оказались ложными. Журналистка уволилась во вторник, 27 апреля, заявив, что ей приказали написать эту статью.