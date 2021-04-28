Ижевск, , 22:14 — REGNUM Грантовая поддержка на общую сумму 40 млн рублей будет предоставлена потенциальным агроэкспортёрам в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служб регионального минсельхоза.

Максимальная сумма гранта составит 20 млн рублей.

«Производителям будут компенсированы 50% затрат, связанных с благоустройством производственной инфраструктуры, отвечающей всем требованиям Россельхознадзора для получения права на экспорта продукции», — уточнили в ведомстве.

Заявки на получение средств поддержки принимаются с 21 апреля до 20 мая текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что в 2021 году объем экспорта продукции АПК Удмуртии составит 8,45 млн долларов США. В частности, в страны Таможенного союза, СНГ и ЕС, в Китай и США экспортируются яйцо куриное, мясо домашней птицы, крылья индейки, субпродукты КРС, гранола, жир топленый пищевой, сыры, мед, а также мучные кондитерские изделия.