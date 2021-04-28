Луганск, , 22:12 — REGNUM Украинская сторона так себя повела на переговорах в Контактной группе, что не удалось подписать заявление, которое позволило бы запустить координационный механизм контроля перемирия. Об этом говорится в опубликованном по итогам заседания 28 апреля заявлении полпреда ЛНР Владислава Дейнего.

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Луганский представить пояснил, что на сегодняшних переговорах Донбасс выдвинул «компромиссное предложение официально зафиксировать в совместном заявлении те положения проекта уточнений координационного механизма, которые не вызывали никаких противоречий ни у одной стороны, и объявить о его запуске».

Украинской стороне были предложены шесть или семь вариантов текста заявления, но её ни один не устроил.

Дейнего «После почти пятичасовой бесполезной дискуссии Киева с представителями республик никакого практического результата добиться так и не удалось».

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