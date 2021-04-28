28 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 22:39 — REGNUM Заявление сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринеца о том, что представителям Крыма не дали выступить на онлайн-совещании в ОБСЕ, посвящённом демократическим процессам, вызвало возмущение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 28 апреля в социальной сети Facebook.

Константин Коровин. Ранний вечер в Крыму. 1915

«Боятся правду услышать, но всё равно переживают за «права человека», — отметила Татьяна Е.

Многие пользователи считают, что данное отношение к представителям Крыма говорит о том, что в ОБСЕ боятся услышать правду. Люди убеждены, что таким решением организация, по сути, полностью себя дискредитировала.

«Ну, значит, они так хотят услышать представителей Крыма. Это всё, что нужно знать об ОБСЕ», — считает Евгений С.

Обсе Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей оказалась убеждена, что ОБСЕ состоит из людей, настроенных враждебно по отношению к России и жителям Крыма, поэтому никакого доверия этой организации давать нельзя.

«А чего вы от них хотели? Они боятся правды как огня, поэтому избегают её. Им надо, чтобы звучала ложь, потому что они отцы этой лжи», — поделилась своим мнением Ольга О.

Некоторые комментаторы отметили, что поведение организаторов онлайн-совещания противоречит принципам свободы слова, что ярко характеризует данное мероприятие.

«Свобода слова по-европейски! Кому хочу, тому дам слово! Кому не хочу, тому не дам слово!» — указала Ирина Т.

Ряд пользователей предположил, что состав ОБСЕ хочет просто просиживать свои штаны и получать за это зарплату, а приход на совещание представителей Крыма заставит их работать, чего они очень не хотели бы.

«Ну и правильно. Придут со своим негативом, с настоящими проблемами, настроение людям только испортят», — отметила Ольга Ф.

Марк Шагал. Цирк. 1963

Нашлись и те, кто считает, что России пора поставить вопрос о своём участии во всём этом цирке под вывеской ОБСЕ. Люди убеждены, что руководству нашей страны пора сделать серьёзные шаги, направленные на то, чтобы указать организации, что вести себя так больше не следует, иначе Российская Федерация покинет структуру.

«Уменьшить сумму взноса в ОБСЕ, за дискриминацию и русофобство. А если начнут бухтеть, то просто хлопнуть дверью!» — призывает Геннадий Ж.

«Не понимаю, зачем российская сторона всё ещё пытается вести диалог с западными организациями. Это они устроили майдан, это они устроили гражданскую войну на Украине, это они убивают мирных жителей Донбасса. Пора послать их на три буквы и жить спокойно», — написал Евгений К.

Напомним, 27 апреля сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил РИА Новости, что представителям Крыма не дали выступить на онлайн-совещании в ОБСЕ, посвящённом демократическим процессам.