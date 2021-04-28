Вашингтон, , 22:10 — REGNUM На торговой платформе eBay уникальную золотую версию консоли Nintendo Wii продают за $300 тыс. Об этом 28 апреля сообщил портал Eurogamer.

Владелец консоли — коллекционер из Нидерландов по имени Донни — сообщил, что решил продать её из-за того, что хочет «жить дальше».

Когда ему задали вопрос по поводу установленной цены, он сказал, что просто «придумал» её, решив, что ему «больше не нужно». «Кроме того, большое количество людей получают возможность купить её», — заявил Донни.

Особенность этой версии Wii заключается в том, что Nintendo выпустила эту «золотую» консоль в рекламных целях, специально для британской королевской семьи. Компания отправила её Елизавете II, но королева отказалась принимать подарок.

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