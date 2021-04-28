Москва, , 22:36 — REGNUM Разработчики социальной сети «ВКонтакте» добавили новую функцию «Дуэты» в раздел «Клипы». Об этом 28 апреля сообщает издание «Афиша.Daily».

По данным издания, новая опция удобна для участия в танцевальных флешмобах или создании каверов на известные песни. Первые клипы с использованием новой функции уже появились — видео-дуэты с певицами Ёлкой и IOWA, группами «Пицца» и Cream Soda.

Добавим, что опция «Дуэты» похожа на TikTok Duet и Reels Remix в Instagram. Там пользователь также может записывать свой «ответ» рядом с видео другого человека, при этом на экране оба ролика отображаются одновременно.

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