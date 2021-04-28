Кейптаун, , 21:59 — REGNUM Власти Южно-Африканской Республики намерены заключить договор на поставку 10 миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил 28 апреля министр здравоохранения страны Звелини Мкизе.

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Кроме этого, ЮАР планирует закупить такое же количество доз вакцины производства китайской компании Sinopharm.

Министр уточнил, что использование этих препаратов в ЮАР начнется после их одобрения национальным регулятором рынка медикаментов.

«Мы делаем данный шаг, поскольку ожидаем, что национальный регулятор одобрит применение этих вакцин», — приводит его слова агентство Bloomberg.

Напомним, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» на сегодняшний день одобрена для применения уже более чем в 60 странах, с общим населением свыше трёх миллиардов человек.