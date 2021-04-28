Киев, , 21:52 — REGNUM Участникам контактной группы по урегулированию в Донбассе сегодня, 28 апреля, не удалось согласовать текст документа о введении «пасхального перемирия», сообщил глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Вместе с тем Кравчук отметил, что участники переговоров поддержали идею перемирия «в общем виде» и продолжат консультации по согласованию документа.

«Стороны существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия». Стороны согласились продолжить работу по принятию дополнительных мер по совершенствованию механизма исключения нарушений режима прекращения огня. Консультации продолжаются», — говорится в комментарии экс-президента Украины.

ИА REGNUM напоминает, что 26 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что стороны уже «почти договорились» о пасхальном перемирии в Донбассе. Он тогда отметил, что все стороны уже всё согласовали, кроме документальной формулировки этого соглашения.