Минск, , 21:40 — REGNUM КГБ Белоруссии использует специальные вещества при допросах, а затем предоставляет засекреченные материалы пропагандистам государственных СМИ для дискредитации оппозиции. Об этом заявила белорусская политбеженка Наталья Любецкая после пребывания в СИЗО КГБ.

Сотрудники КГБ задержали Любецкую в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении оппозиционеров. По её словам, допрос в КГБ длился до шести часов утра и в камеру она попала лишь к обеду следующего дня. Сначала её допрашивали в статусе свидетеля, затем — в статусе обвиняемой.

В адвокатской помощи задержанной было отказано. Вместо защитника по своему выбору ей назначили некоего адвоката от спецслужбы, рассказала Любецкая в интервью американскому «Радио «Свобода» (иностранный агент на территории России).

При допросе, который проходил в форме «беседы», сотрудники КГБ осуществляли скрытую съёмку. Любецкую предупредили об ответственности за разглашение секретных материалов следствия. Однако эти же материалы сотрудники спецслужбы передали пропагандистам государственных СМИ — так появился фильм «Манкурты», в котором фигурирует и Любецкая.

Любецкая рассказала также о странном эффекте от кофе и сердечных капель, которыми её потчевали во время многочасового ночного допроса. Вскоре после освобождения она была вынуждена бежать из Белоруссии в ЕС вместе с детьми.

«Ситуацию в нашей стране я бы назвала «ноль промилле», — сказала Любецкая, намекая на ложь белорусского госагитпропа.

Напомним, недавно в Белоруссии был вынесен приговор врачу Артёму Сорокину, который обнародованием медицинского заключения об отсутствии алкоголя в крови убитого оппозиционера Романа Бондаренко выставил Александра Лукашенко, генпрокурора Андрея Шведа и других должностных лиц лжецами и приспешниками убийц. В прессе процесс по делу врача Артёма Сорокина и журналистки Екатерины Борисевич получил известность как «дело о ноль промилле».

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Характеризуя нынешнюю ситуацию в Белоруссии, бывшая узница КГБ сказала: «Это, во-первых, беззаконие. Во-вторых, это то, что не заводятся уголовные дела по убийствам, по репрессиям, по искалеченным людям».

Во-третьих, считает Любецкая, показателен процесс над врачом Сорокиным и та «грязь», которую сотрудники белорусского госагитпропа вылили на убитого Бондаренко. То есть за правду наказывают, и оболгать оппозиционеров госпропагандисты могут безнаказанно.

Бывшая узница «Американки» рассказала об шокировавших её бытовых условиях содержания женщин в камерах СИЗО КГБ. Помимо отсутствия элементарных условий, узниц накачивают пропагандой через обязательный просмотр пропагандистских телепередач и подписку на печатный орган президентской администрации «СБ. Беларусь сегодня» («Советская Белоруссия»).

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