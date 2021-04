Токио, , 21:36 — REGNUM Издательская компания Clouded Leopard Entertainment назвала дату релиза версий игры The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki для ПК и и Nintendo Switch в Японии и странах Азии. Об этом 28 апреля сообщил портал Gematsu.

В этих регионах игра выйдет на вышеназванных платформах 27 августа 2020 года, релиз версии для ПК состоится в Steam. Стоит отметить, что на PlayStation 4 The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki появилась 27 августа 2020-го.

The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki является десятой игрой подсерии Trails. В марте 2021 года ИА REGNUM сообщило, что компания-разработчик Falcom анонсировала аниме-сериал на основе игры The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel, релиз которой состоялся в сентябре 2013 года.

