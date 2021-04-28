Хартум, , 21:32 — REGNUM Военное руководство Судана приостановило соглашение с Россией о морской базе на территории Порт-Судана, передаёт 28 апреля Al Arabiya.

Это решение аргументируется тем, что Москва и Хартум подписали его, когда у власти находился президент Омар аль-Башир, свергнутый в ходе переворота и арестованный по делу о перевороте, в результате которого он сам пришёл к власти в 1989 году.

Отмечается, что подписанный Москвой с «прежним режимом» договор не был утверждён парламентом. Судан, как утверждается, уведомил Россию о своём решении.

Добавим, что в Порт-Судане также базируется подразделение ВМС США.

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