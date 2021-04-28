Москва, , 21:32 — REGNUM Минобрнауки России разрешило подведомственным вузам перейти на дистанционную форму обучения в период нерабочих дней с 4 по 7 мая. Об этом сообщает 28 апреля пресс-служба ведомства.

«Руководители организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий», — говорится в приказе Минобрнауки.

Напомним, накануне Минпросвещения рекомендовало школам и учреждениям дополнительного образования организовать каникулы для учащихся с 1 по 10 мая. В в детских садах в нерабочие дни будут организованы дежурные группы для детей, чьи родители будут работать.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая.