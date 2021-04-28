Светлана Рыбина, 28 апреля 2021, 22:17 — REGNUM Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что российское правительство скоро представит список недружественных стран (критерии понятны, ждать осталось недолго) вызвало обсуждение в интернете-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 28 апреля в социальной сети Facebook.

Писмейкеры
Писмейкеры
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Закончилось наше великодушие. Всем спасибо, все свободны!» — написала Екатерина С.

Многие пользователи поддержали решение российских официальных лиц. Люди убеждены, что список, где чёрным по белому будут расставлены акценты и охарактеризованы главные действующие лица, внесёт в дипломатические взаимоотношения России с другими странами больше чёткости.

«И это очень правильно! Весь мир должен окончательно понять, кто есть кто!» — считает Наталия Б.

Некоторые комментаторы даже выразили надежду, что внесение в данный список заставит некоторые страны пересмотреть своё отношение к Российской Федерации и внести в своё поведение корректировки.

«Странам, которые внесут в список недружественных, надо серьёзно задуматься о том, что они делают не так», — написал Том М.

Часть людей оказалась убеждена, что если начать вносить в данный список страны, то окажется, что список дружественных России стран окажется не столь большим. Люди желают узнать, почему наша страна оказалась в столь незавидном положении.

«Может, начать со списка дружественных России стран? Лавров! С такой внешней политикой даже Беларусь с Казахстаном перестали быть дружественны России! Как такое произошло?» — обращается Иван И.

Интервью Сергея Лаврова Генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. 28 апреля 2021 года, Москва
Интервью Сергея Лаврова Генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. 28 апреля 2021 года, Москва
МИД России

Другие оказались убеждены, что взаимодействие тех, кто ещё не внесён в список, с теми, кто туда уже попал, станет для России серьёзной проблемой, требующей от неё дополнительных действий и корректировок.

«С этим дурацким списком Россия только лишний головняк себе заработает. Например, Турция поддерживает Украину в вопросе принадлежности Крыма, и, стало быть, автоматом попадает в разряд недружественных. И как после этого Россия собирается строить с ней отношения по Сирии, Карабаху, газопроводам и прочее?» — задаётся вопросом Рашид А.

Отдельные пользователи оказались убеждены, что, следуя данному списку, можно сразу понять, на какой стороне баррикад окажутся страны по отношению к России. Люди указали, что это не список недружественных стран, а список настоящих врагов.

«Это список — предупреждение. Кого первым начнём бомбить, а кто последний ещё успеет улететь в те страны, которые не попали в этот список. Если успеет, конечно», — пишет Батор Б.

Нашлись и те, кто верит, что все страны и народ их населяющие на самом деле друзья, но политика и прочие обстоятельства заставляют людей враждовать.

«Все страны дружественные, всё зависит лишь от отношения к ним и способа выстраивать взаимные отношения», — поделился своим мнением Владимир К.

Москва. Вид на Кремль с Большого Каменного моста
Москва. Вид на Кремль с Большого Каменного моста
Юлия Крижанская © ИА REGNUM

Напомним, 28 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что российское правительство скоро представит список недружественных стран: критерии понятны, ждать осталось недолго.