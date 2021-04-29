Москва, , 07:20 — REGNUM За культурной акцией «Библионочь» в 2020 году в Москве наблюдало в два раза больше зрителей, чем годом ранее. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Мероприятие состоялось в ночь с 24 на 25 апреля. Акцию поддержало свыше 70 культурных площадок города в том числе библиотеки, музеи, культурные центры, «Московский дом книги» и детская музыкальная школа им. Н.С. Голованова.

«Для зрителей «Библионочи» подготовили встречи с писателями, лекции о литературе и космосе, мастер-классы, викторины, театральные читки. Вместе события акции набрали 215 тысяч просмотров — в два раза больше, чем год назад», — подчеркнула вице-мэр.

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