Вашингтон, , 22:35 — REGNUM Американская торговая сеть Walmart обвинила бренд Канье Уэста Yeezy в плагиате. Об этом 28 апреля сообщает издание «Канобу».

По данным издания, в Walmart считают, что бренд Yeezy скопировал их логотип в виде шести расходящихся от центра лучей с закругленными концами. По их мнению, это может ввести покупателей в заблуждение и привести к путанице.

Ранее бренд Yeezy и дом моды Balenciaga выпустили лонгслив, посвящённый памяти DMX. Полученные с продаж деньги были отправлены семье рэпера.

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