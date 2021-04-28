Лос-Анджелес, США, , 21:24 — REGNUM Названы даты проведения фестиваля DC FanDome 2021. Об этом 28 апреля сообщил портал Deadline.

Издательство DC Comics и кинокомпания Warner Bros. сообщили, что фестиваль пройдёт в онлайн-формате. Мероприятие, получившее название DC FanDome: A Global Experience, состоится 16 октября 2020 года.

Ранее организаторы сообщили, что онлайн-трансляция DC FanDome, прошедшая в августе 2020 года, собрала более 22 млн просмотров. Они отметили, что её посмотрели жители 220 стран и территорий.

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