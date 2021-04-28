28 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили обвинение болгарской стороны шестерых граждан России, которые якобы устраивали взрывы в стране.

Светлана Рыбина, , 21:40 — REGNUM Материал Болгарского национального телевидения (БНТ) со ссылкой на прокуратуру страны, согласно которому шестерых граждан России подозревают во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, вызвал бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 28 апреля в социальной сети Facebook.

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«Какая наглая ложь! Все знают, что Петров с другом всегда работают только в паре!» — издевается Юрий Щ.

Многие пользователи решили отреагировать на данную новость с юмором. Люди подозревают, что руководство Болгарии придумало эту историю, но оно не озаботилось тем, чтобы придать ей хотя бы частичку убедительности.

«Я так понял, что Баширов и Петров с семьями путешествовали», — шутит Ismail K.

Обезьяны Цитата из мф Маугли. реж Роман Давыдов. 1973. СССР

Некоторые комментаторы считают, что Болгарии необходимо перестать мелочиться и обвинить уже конкретно тех лиц, против которых Соединённые Штаты Америки ведут неустанную борьбу.

«О как! Уже аж целых шесть граждан России! И уже в Болгарии. Что так мелочатся-то? Говорили бы уж сразу, что Путин сам пришёл и взорвал склад», — пишет Валентина Ц.

Часть людей всё же попыталась предположить, что данные инциденты действительно имели место быть, но власти Болгарии опасались осложнений в отношениях с Россией, но в данной ситуации они увидели зелёный свет.

«Скорее всего, эти взрывы были, но Болгары боялись осложнений с Россией, но солидарность ЕС с чешскими событиями с высылкой дипломатов оказалась удачным моментом для огласки», — предполагает Исрудин Г.

Иллюстрация из книги. Сказки Киплинга Р. Д. Маугли. Вторая книга джунглей. Рыжие собаки

Ряд пользователей указал на то, что череда откровений со стороны европейских стран не закончится на Болгарии. Люди уверены, что против России развернули массированное наступление конца и края которого не видно.

«Так, где точно склады были взорваны? В Чехии или Болгарии? Может ещё в какой стране? Видимо, будут вскрываться новые невероятные случаи взрывов складов на территории Европы», — предполагает Лидия И.

Отдельные пользователи оказались убеждены, что США в своей попытке настроить против Российской Федерации европейские государства получили большой успех, но это чревато тем, что против Вашингтона может начаться обратное движение разгневанных граждан Европы.

«О как табаки стараются для Шерхана. Стая всё увеличивается. Но придёт время, когда с него снимут шкуру. Долго Россия такое терпеть не сможет», — считает Камила З.

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

Нашлись и те, кого заинтересовало то, чем же Соединённые Штаты убеждают другие страны исполнять их волю.

«Интересно, чем их давят, что они начинают нести настолько очевидный бред? Чего боятся эти страны? За какие ниточки их дёргают?» — интересуется Natalia C.

Напомним, 28 апреля БНТ опубликовало материал со ссылкой на прокуратуру страны, согласно которому шестерых граждан России подозревают во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии.