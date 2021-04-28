Балашиха, Московская область, , 21:24 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, «Авангард» принял на своем льду ЦСКА в рамках шестого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла в Балашихе и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственная шайба в этом матче была заброшена под занавес первого периода нападающим «Авангарда» Сергеем Толчинским, который отправил шайбу в ворота «армейцев» прямым броском от синей линии с помощью передачи Оливера Каски.

Таким образом, «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ЦСКА со счетом 4:2. Эта победа стала первой для омской команды в истории турнира.