Москва, , 21:30 — REGNUM Киевская сторона заблокировала предложения России о конкретных механизмах предотвращения нарушений режима прекращения огня между Украиной и Донбассом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля, об этом журналистам заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Вместо обсуждения вопросов по существу все было направлено на выстраивание запутанных «юридических конструкций» с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта. Фактически ради соблюдения надуманных «красных линий», прямо противоречащих Минским соглашениям, Киев приносит в жертву безопасность и жизни людей на юго-востоке Украины», — отметил Грызлов.

Снова было подтверждено, что, несмотря на политические заявления о стремлении к миру, нынешняя украинская власть в угоду немногочисленным радикальным политическим силам проявляет неспособность осуществить практические шаги по соблюдению режима прекращения огня, отметил Грызлов.

«В такой ситуации трудно ожидать от Украины конструктивного подхода к решению значительно более сложных политических аспектов урегулирования конфликта», — подчеркнул политик.

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