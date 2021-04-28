Анкара, , 21:20 — REGNUM Суточный прирост выявленных заболевших коронавирусом За последние сутки в Турции зафиксировано более 40 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 28 апреля минздрав страны.

Суточный прирост заражений составил 40 444 случаев. За сутки в Турции умер 341 пациент с диагнозом СОVID-19.

«Сегодня выявлено 40 444 новых заражения COVID-19, с начала пандемии — 4 751 026. Умер 341 человек, с начала пандемии — 39 398. В тяжелом состоянии остаются 3558 пациентов», — указано в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за новой вспышки коронавируса в Турции власти ввели полный локдаун и комендантский час. Закрыты почти все организации и учреждения.

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