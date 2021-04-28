Варшава, , 21:11 — REGNUM Студия CD Project RED выпустила к игре Cyberpunk 2077 патч 1.22. Описание было опубликовано 28 апреля на сайте разработчика.

Отмечается, что патч должен исправить ряд ошибок, которые появились в игре после релиза обновления 1.2. Он также должен повысить уровень стабильности и производительности Cyberpunk 2077, за счёт изменений, касающихся работы видеокарты и подсистемы памяти.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в 2020 году было продано $13,7 млн Cyberpunk 2077. Некоторые эксперты обратили внимание, что в декабре 2020 года CD Project RED объявила, что продала 13 млн копий игры за 10 дней. Они указали на то, что, таким образом, за последующие 11 дней (релиз игры состоялся 10 декабря 2020 года) студия продала лишь 700 тыс. копий.

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