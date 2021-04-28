Челябинск, , 21:08 — REGNUM Артиллерийский снаряд калибра 57 мм без взрывчатого вещества и взрывателя найден в одном из дворов Челябинска на улице Механизаторов, сообщили 28 апреля в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Артиллерийский снаряд Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Уточняется, что снаряд был обнаружен во время земляных работ под строительство бани. Он был изрядно проржавевшим.

Специалисты из группы разминирования ОМОН идентифицировали его как артиллерийский снаряд, не представляющий угрозы жизни и здоровью граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Завод «Пластмасс» утилизировал более 100 тысяч боеприпасов